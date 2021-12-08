«Очёнь тяжёлая история». Ирина Слуцкая рассказала о разводе с первым мужем

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о разводе с первым мужем Сергеем Михеевым. Они поженились в августе 1999 года, а развелись 17 лет спустя.

«Мы развелись. Я знаю, что для многих семей очень актуален вопрос: нужно ли оставаться в браке ради ребёнка? Каждый должен принять это важное решение сам. Для меня и моих детей развод с первым мужем был очень тяжёлой историей. Я никогда не поверю, что у кого-то развод происходит тихо и мирно и без проблем.



Для ребёнка развод родителей — это в любом случае большой стресс, и у каждого он будет проявляться по-разному: кто-то замкнётся в себе, кто-то будет кричать и обвинять родителей и много других вариантов.



Для себя я приняла решение: мои дети не будут жить в не любви и скандалах родителей, а будут жить в счастливой семье, где мужчина и женщина друг друга поддерживают, любят. Я хочу, чтобы у моих детей был перед глазами пример крепкой и любящей семьи. Да, Артёму и Варе было очень сложно после нашего развода с первым мужем. Каждый день мы садились с детьми и разговаривали на эту тему, проговаривали по много раз то, что у них был, есть и будет папа, что он их не бросил, что расстались мы, взрослые, но не они.



Через какое-то время нам удалось найти баланс и все эти обиды и недопонимания сошли на нет. Больше нет недосказанностей и недоговоренностей, и дети прекрасно знают, что они могут в любой момент поехать к папе и остаться у него на любое время (конечно, же в рамках своего режима). Сейчас, пройдя через путь развода, я понимаю, что это было лучшее решение для нас и детей. Сейчас мы живём в атмосфере гармонии и любви», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

23 июня 2018 года Слуцкая вышла замуж за бизмесмена Алексея Говырина.

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