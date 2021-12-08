Алексей Ягудин — Татьяне Тарасовой: все остальные — мелочь

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин обратился к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
«Абсолютно с вами согласен! Мудрость Бернарда Шоу гласит о правиле трёх «не»: «Не жалуйся, не оправдывайся, не объясняй». Татьяна Анатольевна, все остальное (-ые) — мелочь», — написал Ягудин на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Предполагается, что таким образом Ягудин встал на сторону Тарасовой в её конфликте с Яной Рудковской, супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее Тарасова заявила, что пока не видит потенциала в восьмилетнем Саше Плющенко, сыне Евгения и Яны, после чего Рудковская выступила с большим заявлением.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 8 декабря 2021
-
09:50
-
08:35
-
07:54
-
07:46
-
07:40
-
07:32
- 7 декабря 2021
-
23:55
-
23:26
-
22:58
-
21:12
-
20:39
-
19:56
-
18:33
-
18:10
-
17:32
-
16:19
-
16:02
-
15:32
-
15:13
-
13:56
-
12:06
-
08:11
-
00:08
- 6 декабря 2021
-
22:58
-
22:39
-
22:07
-
20:31
-
19:50
-
19:09
-
17:38
-
15:10
-
14:50
-
14:25
-
14:13
-
13:01