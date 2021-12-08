Алексей Ягудин — Татьяне Тарасовой: все остальные — мелочь

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин обратился к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

«Абсолютно с вами согласен! Мудрость Бернарда Шоу гласит о правиле трёх «не»: «Не жалуйся, не оправдывайся, не объясняй». Татьяна Анатольевна, все остальное (-ые) — мелочь», — написал Ягудин на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Предполагается, что таким образом Ягудин встал на сторону Тарасовой в её конфликте с Яной Рудковской, супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее Тарасова заявила, что пока не видит потенциала в восьмилетнем Саше Плющенко, сыне Евгения и Яны, после чего Рудковская выступила с большим заявлением.

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