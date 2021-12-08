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Елизавета Туктамышева показала свою личную «распределяющую шляпу» из Гарри Поттера. Фото

Елизавета Туктамышева показала свою личную «распределяющую шляпу» из Гарри Поттера. Фото
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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках можно посмотреть, как выглядит личная «распределяющая шляпа» спортсменки, подобная той, которая распределяла учеников по факультетам в серии книг о Гарри Поттере.

«Моя личная «распределяющая шляпа», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

На прошедшем этапе Гран-при в Сочи россиянки заняли весь пьедестал. Победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Туктамышева, третьей стала Майя Хромых.

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