Елизавета Туктамышева показала свою личную «распределяющую шляпу» из Гарри Поттера. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках можно посмотреть, как выглядит личная «распределяющая шляпа» спортсменки, подобная той, которая распределяла учеников по факультетам в серии книг о Гарри Поттере.

«Моя личная «распределяющая шляпа», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

На прошедшем этапе Гран-при в Сочи россиянки заняли весь пьедестал. Победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Туктамышева, третьей стала Майя Хромых.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!