Туктамышева разобрала своё выступление на Гран-при России, где она проиграла лишь Валиевой

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева разобрала своё выступление на этапе Гран-при в Сочи (Россия), где ей удалось завоевать серебряную медаль, уступив лишь 15-летней Камиле Валиевой.

«Я довольна, как всё прошло. После окончания соревнований эмоции были положительные, и это самое главное, потому что я знала, что будет непросто. У меня было не так много времени, чтобы восстановиться после болезни, и я готовила себя к этому. Вышло даже лучше, чем ожидала.

Прокатом короткой программы я в принципе довольна, а на произвольной… Уже вечером я понимала, что мои ноги сегодня не очень хотят кататься. Знала, что будет тяжко. И, я думаю, это было видно, заметно, хотя я старалась показать образ. Но это было не то выступление, как я могу кататься. Так что буду работать над этим. Надеюсь, форма быстро вернётся, и на чемпионате России я покажу другое катание, не такое, как здесь: лучшее, более качественное.

Ноги – самое важное, что у нас есть, и если они в хорошем тонусе, «рабочие», если сам в хорошей форме, естественно, и катаешься увереннее. Чуть что не так — это же не просто там тройной ритбергер, двойной аксель, которые можно в любом состоянии сделать. Тут более серьёзные прыжки, сложновыполнимые элементы», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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