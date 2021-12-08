Российский тренер пояснил, чего не хватает Евгению Плющенко в сравнении с Этери Тутберидзе

Бывший российский фигурист, а ныне тренер Иван Островский поделился мнением о двукратном олимпийском чемпионе, тренере Евгении Плющенко и заслуженном тренере России Этери Тутберидзе. Напомним, в межсезонье-2020 Алёна Косторная и Александра Трусова ушли от Тутберидзе к Плющенко, однако год спустя вернулись обратно.

«Тренер — профессия, которая включает в себя много других. У Плющенко не хватало подхода. Сами девочки про это и говорили: перешли обратно, потому что не можем себя заставить. Я подписан на «инстаграм» его школы — и видно, он использует более лояльный способ работы, ребёнок должен понимать, с ним надо разговаривать как с личностью. Потому что он со своим тренером примерно так и работал. Не думаю, что профессор Мишин кричал на Плющенко.

Кому-то подходят жёсткие методы, кто-то может сам. Но по моей практике почти никто сам не может. Технику двойных ставят в пять-шесть лет, вот попробуйте рассказать ребёнку про радиус, ускорение, ось вращения. Это возможно на бытовых примерах, но не более. Тутберидзе добилась ошеломляющего успеха именно ввиду своего подхода. Разбирающихся в технике или постановках в России очень много, но к успеху приводит комплекс. И она успевает быть всем. У них отличная команда, которая анализирует изменения в правилах. По-моему, их надо перестать так часто менять. А они это умело используют. Не понимаю, почему их обвиняли за то, что они Загитовой все прыжки ставили во вторую половину программы. Ребят, правила это разрешали. Вам что мешало?» — цитирует Островского «Спорт-экспресс».

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