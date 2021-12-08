«Это меня потрясло». Анна Щербакова — о падении при заходе на прыжок на Гран-при Франции

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, на что потратит время, освободившееся из-за отмены финала Гран-при, а также прокомментировала ошибку в произвольной программе на этапе серии в Гренобле в конце ноября. Фигуристка упала при заходе на первый прыжок – четверной лутц.

«Будем работать над короткой программой, над всеми программами. Для произвольной больше речь о технической части — всё сделать чисто. На главных стартах программы должны быть чистыми, каждый прыжок должен получаться, я не могу себе позволить делать ошибки, особенно как на первом прыжке, на которых я получаю минус баллы.



Я могу вспомнить только про пару моментов, когда такое было на тренировке – можно сосчитать на пальцах. Если бы такое случилось на тренировке, мы бы выключили музыку и я бы начала сначала. Когда делаю ошибку, я встаю и катаю дальше, как будто ничего не было. Нельзя чтобы было заметно, что что-то произошло. Но к такому я не была подготовлена, поэтому мне пришлось приходить в себя, меня это потрясло. Хорошо, что выполнила все элементы, но я себя критиковала, потому что потом весь прокат думала об ошибке.



Что случилось? Не знаю точно. Смотрела повторы, возможно, нельзя сказать на 100%, в чём причина. Возможно, это было совпадение и неудача из-за льда, но это также может произойти из-за головы, недостаток уверенности в прыжке, что перемешалось с адреналином и привело к ошибке», — сказала Щербакова в интервью журналу Pirouette.