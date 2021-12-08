«Буду болеть за нашу сборную!» Алина Загитова поддержала ЧМ-2022 по волейболу в России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что будет болеть за мужскую сборную России по волейболу на чемпионате мира – 2022 в России.

«Я всю жизнь занимаюсь индивидуальным видом спорта. Хотя за мной всегда стояли тренеры и другие специалисты. Так что ощущение команды мне очень хорошо знакомо. И всё же по-настоящему командный вид спорта — это другое. Ты разделяешь ответственность за результат с другими людьми.



Сложнее это или проще, я не знаю. Но наблюдать за командным спортом мне всегда интересно. Поэтому меня очень радует, что в 2022 году Россия примет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Он пройдёт в 10 российских городах. Финал чемпионата будет в Москве. Я буду болеть за нашу сборную!

Друзья, какой командный спорт вы любите? Много ли у меня среди подписчиков любителей волейбола, таких же, как я?» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдёт в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.