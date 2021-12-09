«Держись, зайка». Алексей Ягудин поддержал попавшую в больницу жену Татьяну Тотьмянину
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Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина сообщила, что попала в больницу. Спортсменка, участвующая в шоу «Ледниковый период», разместила снимок из палаты.
«Бывают дни… Главное — не нарушить график съёмок, репетиций и шоу», — подписала снимок Тотьмянина.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тотьмяниной
В комментарии Татьяну поддержал её муж — олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он написал: «Держись, зайка».
Евгения Медведева добавила: «Выздоравливай, дорогая!» Илья Авербух отметил: «Боец, восхищение!» Дмитрий Соловьёв написал: «Танюша, здоровья!»
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