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«Их обожают все». Илья Авербух высказался о Евгении Медведевой и Дане Милохине

«Их обожают все». Илья Авербух высказался о Евгении Медведевой и Дане Милохине
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился впечатлениями от пары Евгения Медведева / Даня Милохин, принимающей участие в шоу «Ледниковый период».

«Медведева и Милохин, безусловно, одна из пар — событий этого сезона. Их обожают все. Даня учится, развивается, меняется. Он становится личностью. Это видно на льду. Женя учит много новых элементов, которые ей несвойственны. Плюс они оба очень непосредственные. Им здорово кататься вместе. У них не только есть желание понравиться судьям. Это, конечно, подкупает.

Много летело в него критических стрел. Но я рад, что ребята своим трудом изменили мнение о себе. И сейчас пара Медведевой и Милохина — одна из любимых на нашем проекте», — приводит слова Авербуха Teleprogramma.

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