Даня Милохин рассказал о недопонимании с Евгенией Медведевой

Российский тиктокер Даня Милохин рассказал, что периодически у него возникает недопонимание с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгенией Медведевой. Милохин и Медведева вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период».
«Женя — очень серьёзная спортсменка, очень целеустремлённая. И тут такой я — Даня Милохин, которому очень на многое в жизни плевать. Мы с Женей очень разные, и у нас периодически из-за этого возникает недопонимание. Не могу сказать, что мы ссоримся, просто не слышим друг друга. Но мне всегда было интересно общаться с людьми, которые совсем не похожи на меня.
Женя очень сильно на меня повлияла. Она научила меня собираться с мыслями, концентрироваться на одном конкретном действии, серьёзнее относиться к работе и не бросать дела на полпути», — приводит слова Милохина Forbes.ru.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 декабря 2021
-
14:36
-
12:00
-
10:39
-
10:02
-
09:14
-
08:54
-
07:37
- 8 декабря 2021
-
20:26
-
19:27
-
18:33
-
17:50
-
17:22
-
16:38
-
16:30
-
16:24
-
12:40
-
11:46
-
11:15
-
09:50
-
08:35
-
07:54
-
07:46
-
07:40
-
07:32
- 7 декабря 2021
-
23:55
-
23:26
-
22:58
-
21:12
-
20:39
-
19:56
-
18:33
-
18:10
-
17:32
-
16:19
-
16:02