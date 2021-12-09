Даня Милохин рассказал о недопонимании с Евгенией Медведевой

Российский тиктокер Даня Милохин рассказал, что периодически у него возникает недопонимание с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгенией Медведевой. Милохин и Медведева вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период».

«Женя — очень серьёзная спортсменка, очень целеустремлённая. И тут такой я — Даня Милохин, которому очень на многое в жизни плевать. Мы с Женей очень разные, и у нас периодически из-за этого возникает недопонимание. Не могу сказать, что мы ссоримся, просто не слышим друг друга. Но мне всегда было интересно общаться с людьми, которые совсем не похожи на меня.

Женя очень сильно на меня повлияла. Она научила меня собираться с мыслями, концентрироваться на одном конкретном действии, серьёзнее относиться к работе и не бросать дела на полпути», — приводит слова Милохина Forbes.ru.

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