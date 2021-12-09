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Михаил Коляда вернул программу «Белый ворон»

Михаил Коляда вернул программу «Белый ворон»
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Алексей Мишин, тренер российского фигуриста Михаила Коляды, сообщил, что спортсмен вернулся к прошлогодней программе «Белый ворон» после этапа Гран-при в Сочи.

«Когда мы приступили к работе над произвольной программой «Список Шиндлера», я не был абсолютно уверен, что эта программа будет лучше, чем «Белый ворон». И вероятность возвращения к «Ворону» была со мной. Но я прекрасно понимал, что если бы мы продолжили без перерыва с августа месяца катать «Белого ворона», он бы вскоре превратился из великолепного белого ворона в обтрепанную надоевшую ворону. Безусловно, нужна была новая программа.

«Шиндлер» уже был в истории фигурного катания. Но эта музыка всё-таки великая. Нужно было использовать возможность дать спортсмену новый пласт хореографии, новую двигательную канву, новые чувства и эмоции.

Бескомпромиссность в отношении «Списка Шиндлера», которую я обозначил на старте сезона — естественный и правильный ход, который позволил Мише и всему коллективу без оглядки работать. С удовлетворением могу сказать, что программа «Список Шиндлера» получилась бесспорно достойная. Хочу сказать также, что возможность возвращения к «Белому ворону» обсуждалась мной с рядом доверенных журналистов, — они это знают, — и руководство федерации тоже было в курсе дел», — цитирует Мишина сайт «Матч ТВ».

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