Мессинг выиграл короткую программу на «челленджере» в Загребе, Мозалёв — шестой

Канадский фигурист Киган Мессинг выиграл короткую программу на турнире серии «челленджер» Golden Spin в Загребе. Второе и третье места с разницей в 0,1 балла заняли Денис Васильев из Латвии и австралиец Брендан Керри.

Россиянин Андрей Мозалёв – шестой. Он допустил ошибку при приземлении с каскада четверной тулуп – тройной тулуп и упал с четверного сальхова.

Отметим, что победитель этапа Гран-при в Сочи Морис Квителашвили сорвал все прыжковые элементы.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Golden Spin. Загреб, Хорватия

Мужчины. Короткая программа

1. Киган Мессинг (Канада) – 90,26

2. Денис Васильев (Латвия) – 84,46.

3. Брендан Керри (Австралия) – 84,36…

6. Андрей Мозалёв (Россия) – 80,71…

15. Владимир Самойлов (Польша) – 68,19…

22. Морис Квителашвили (Грузия) – 58,53.