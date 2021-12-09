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Мессинг выиграл короткую программу на «челленджере» в Загребе, Мозалёв — шестой

Мессинг выиграл короткую программу на «челленджере» в Загребе, Мозалёв — шестой
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Канадский фигурист Киган Мессинг выиграл короткую программу на турнире серии «челленджер» Golden Spin в Загребе. Второе и третье места с разницей в 0,1 балла заняли Денис Васильев из Латвии и австралиец Брендан Керри.

Россиянин Андрей Мозалёв – шестой. Он допустил ошибку при приземлении с каскада четверной тулуп – тройной тулуп и упал с четверного сальхова.

Отметим, что победитель этапа Гран-при в Сочи Морис Квителашвили сорвал все прыжковые элементы.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Golden Spin. Загреб, Хорватия
Мужчины. Короткая программа

1. Киган Мессинг (Канада) – 90,26
2. Денис Васильев (Латвия) – 84,46.
3. Брендан Керри (Австралия) – 84,36…
6. Андрей Мозалёв (Россия) – 80,71…
15. Владимир Самойлов (Польша) – 68,19…
22. Морис Квителашвили (Грузия) – 58,53.

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