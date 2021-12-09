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Радионова — о Валиевой: одна из миллиарда фигуристок настолько талантлива

Радионова — о Валиевой: одна из миллиарда фигуристок настолько талантлива
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова выделила Камилу Валиеву среди всех действующих фигуристок. Радионова считает, что 15-летняя Валиева умело сочетает сложную технику и женственность, присущую более возрастным спортсменкам.

«Валиева — редкий пример того, как можно сочетать женское катание и сложные технические навыки. Честно говоря, одна из миллиарда фигуристок настолько талантлива. Я никогда не видела взрослую фигуристку, которая могла бы так хорошо контролировать своё тело на льду.

У Валиевой не только сложные прыжки, но и отличные спирали и вращения Бильмана, и я не могу не восхищаться ею», — приводит слова Радионовой InoProSport со ссылкой на японскую версию Sputnik.

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