Евгения Медведева приняла участие в съёмках клипа к Олимпиаде-2022
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в съёмках международного клипа к Олимпиаде-2022.
«Сегодня на катке в ВДНХ снимали кое-что интересное к Олимпиаде в Китае. Думаю, что вам понравится! Была рада оказаться на катке ВНДХ в такую солнечную погоду!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Медведева уже второй сезон не выступает на соревнованиях, хотя официально не объявляла о завершении карьеры. Евгения участвует в различных ледовых шоу и телепроекте «Ледниковый период», комментирует трансляции фигурного катания по телевидению.
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