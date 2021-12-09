Евгения Медведева приняла участие в съёмках клипа к Олимпиаде-2022

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в съёмках международного клипа к Олимпиаде-2022.

«Сегодня на катке в ВДНХ снимали кое-что интересное к Олимпиаде в Китае. Думаю, что вам понравится! Была рада оказаться на катке ВНДХ в такую солнечную погоду!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Медведева уже второй сезон не выступает на соревнованиях, хотя официально не объявляла о завершении карьеры. Евгения участвует в различных ледовых шоу и телепроекте «Ледниковый период», комментирует трансляции фигурного катания по телевидению.