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Никита Кацалапов рассказал, что хотел бросить фигурное катание ради хоккея

Никита Кацалапов рассказал, что хотел бросить фигурное катание ради хоккея
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Чемпион мира и Европы Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, в каком возрасте хотел бросить фигурное катание и уйти в хоккей.

«Этому парню на фото 12 лет. Он занимается фигурным катанием, но ещё не знает, куда его это приведёт. Года через 2 он очень захочет заниматься хоккеем. Но останется в ФК. Потом окажется, что не зря.

Вообще до каких-то весомых результатов я относился к ФК как к чему-то несерьёзному, но на тренировках прям кайфовал.

Окончательно влюбился в ФК я лет в 18, когда выиграл свой первый чемпионат мира. Ну и люблю до сих пор, и уже на всю жизнь, наверное», — написал Кацалапов на своей странице в «Инстаграме»

Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова в «Инстаграме».

Чемпионом мира среди юниоров Кацалапов стал в сезоне-2009/2010 в дуэте с Еленой Ильиных.

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