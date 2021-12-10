Никита Кацалапов рассказал, что хотел бросить фигурное катание ради хоккея

Чемпион мира и Европы Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, в каком возрасте хотел бросить фигурное катание и уйти в хоккей.
«Этому парню на фото 12 лет. Он занимается фигурным катанием, но ещё не знает, куда его это приведёт. Года через 2 он очень захочет заниматься хоккеем. Но останется в ФК. Потом окажется, что не зря.
Вообще до каких-то весомых результатов я относился к ФК как к чему-то несерьёзному, но на тренировках прям кайфовал.
Окончательно влюбился в ФК я лет в 18, когда выиграл свой первый чемпионат мира. Ну и люблю до сих пор, и уже на всю жизнь, наверное», — написал Кацалапов на своей странице в «Инстаграме»
Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова в «Инстаграме».
Чемпионом мира среди юниоров Кацалапов стал в сезоне-2009/2010 в дуэте с Еленой Ильиных.
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