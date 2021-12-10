Илья Авербух оценил влияние Евгении Медведевой и Дани Милохина на «Ледниковый период»

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился впечатлениями от пары Евгения Медведева/Даня Милохин, принимающей участие в проекте «Ледниковый период». По словам Авербуха, у телешоу стало больше просмотров благодаря такой паре.

«Даня и Женя — две большие личности с огромным количеством поклонников. Их любят и ждут, и они здорово включились в наш проект. Расширяется аудитория, приходит новый зритель. И старожилы проекта также с любовью приняли новую молодую пару.

В этом сезоне наш проект действительно показывает хорошие рейтинги, возьмём хотя бы просмотры на YouTube, один номер Медведевой и Милохина может собрать 2,5 миллиона просмотров. А ведь это просто танец из проекта, их номера очень популярны. Как, впрочем, и остальных участников, у большинства пар видео собирают через две недели по полмиллиона просмотров. Такая зрительская активность говорит сама за себя», — приводит слова Авербуха «Спорт-экспресс».

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