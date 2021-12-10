«С директором». Евгений Плющенко показал фото с младшим сыном

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал фотографию со своим младшим сыном Арсением.
«С директором», — подписал снимок Евгений.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 декабря 2021
-
11:19
-
10:39
-
10:19
-
10:09
-
10:08
-
09:15
-
09:00
-
00:09
- 9 декабря 2021
-
23:50
-
20:46
-
20:10
-
19:48
-
18:08
-
15:49
-
14:36
-
12:00
-
10:39
-
10:02
-
09:14
-
08:54
-
07:37
- 8 декабря 2021
-
20:26
-
19:27
-
18:33
-
17:50
-
17:22
-
16:38
-
16:30
-
16:24
-
12:40
-
11:46
-
11:15
-
09:50
-
08:35
-
07:54