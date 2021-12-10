Камила Валиева разобрала своё выступление на ГП России, где она побила три мировых рекорда

Российская фигуристка Камила Валиева разобрала своё выступление на этапе Гран-при в Сочи (Россия), где ей удалось побить сразу три мировых рекорда: в короткой программе, в произвольной и по сумме двух прокатов.

«Наверное, я очень счастлива, что для себя очень спокойно выступила, очень спокойно вышла на старт, продумывала каждый шаг, каждое действие, которое буду делать. Это больше как подготовка к следующим соревнованиям. С каждым стартом я становлюсь увереннее в своих действиях, в своих элементах.

На этом старте я поймала себя на мысли, что здесь, не знаю почему, мне не очень хотелось много улыбаться в программе. Я просто поставила цель поехать уверенно. То есть я поняла, что могу какое-то своё настроение передавать через программу. Если мне не хочется всё время улыбаться, то я исполню её более строго, уверенно, сделаю те или иные элементы. Если у меня другое настроение, то больше позаигрываю с судьями, зрителями.

Наверное, да — для себя, считаю, это хорошо. Но опять же, есть всегда к чему стремиться. Были моменты, когда я немножко отпустила себя, где-то не очень сделала. Когда первую половину уже сделала, такой небольшой выдох был, и поехала уже, добавляя больше. Немного сковалась на второй тулуп», — приводит слова Валиевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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