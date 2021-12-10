Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, хотела бы она соревноваться с мужчинами. На этапе Гран-при в Сочи (Россия) Валиевой удалось побить сразу три мировых рекорда: в короткой программе, в произвольной и по сумме двух прокатов.
«Я не знаю. Такой мысли не было. Всё равно в мужском катании больше должно быть силы.
Мне нравится очень Юдзуру Ханю, он хорошо катается. Нэйтан Чен с такой прямо подачей едет. Смотришь — и тебе даже немного не по себе, и при этом получаешь удовольствие от просмотра. А в женском одиночном катании все требуют больше эмоций, больше передачи программы и так далее. Мне интереснее женское катание», — приводит слова Валиевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
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