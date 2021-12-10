Камила Валиева назвала свой актуальный рост

Российская фигуристка Камила Валиева, которая на этапе Гран-при в Сочи (Россия) побила сразу три мировых рекорда — в короткой программе, в произвольной и по сумме двух прокатов, — назвала свой актуальный рост. По словам спортсменки, её рост — 160 см.
«В прошлом сезоне у меня было 155 см, сейчас 160. В начале того сезона где-то 155 см, под конец – 157. А с мая до сегодняшнего дня выросла сантиметра на три.
Не мешает ли? В Новогорске было поначалу очень сложно. Там ты в принципе себя собрать не можешь сразу, потому что после отдыха очень сложно вливаться в рабочие моменты. И я не могла собрать себя и даже во время прокатов контрольных, когда уже больше трёх месяцев прошло. Сейчас, надеюсь, поняла для себя, как мне прыгать, где руки, ноги (смеётся)...» — приводит слова Валиевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
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