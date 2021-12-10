Екатерина Боброва отреагировала на известие о серьёзной травме Татьяны Волосожар

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва прокомментировала пост двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар, которая рассказала о своей серьёзной травме, полученной на съёмках шоу «Ледниковый период».

Татьяна сообщила, что после падения у неё на колене образовалась шишка. После обследования был поставлен диагноз «разрыв мениска». По словам Волосожар, ей требуется операция, поэтому участие в следующих выпусках «Ледникового периода» под вопросом. Татьяна выступает в паре с актёром Фёдором Федотовым.

В комментарии к посту Волосожар в «Инстаграме» Боброва написала: «Танюша, здоровья тебе! Мы вас очень ждём! Но главное — береги себя!»

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