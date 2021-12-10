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Евгения Медведева не исключила участия в показательных выступлениях ЧР-2022

Евгения Медведева не исключила участия в показательных выступлениях ЧР-2022
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не исключила, что примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Возможно, тоже буду», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря.

Медведева пропускает второй сезон подряд. Перед сезоном-2020/2021 Евгения приняла участие в контрольных прокатах фигуристов сборной России, после чего вернулась в группу Этери Тутберидзе, но из-за травмы и болезни на лёд в соревнованиях так и не вышла. В сезоне-2021/2022 Медведева принимает участие в ледовых шоу, телепроекте «Ледниковый период», комментирует фигурное катание по телевидению, учится в вузе.

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