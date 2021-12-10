Евгения Медведева — о возрастном цензе: спортсмены никоим образом не могут на это повлиять

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.

Норвежская ассоциация конькобежцев подала предложение о поднятии возрастного ценза с сезона-2023/2024. Предполагается, что выход во взрослые соревнования предоставят с 17 лет для женщин и мужчин во всех дисциплинах ISU, включая фигурное катание, и с 16 лет — для танцевальных и спортивных пар.

«Спортсмены никоим образом не могут на это повлиять. Моё мнение тем более не может повлиять, поэтому ISU пусть решает. Так было из года в год. Единственное, что спортсмен может — играть по установленным правилам. Высказывать своё мнение не считаю нужным, потому что оно ни на что не повлияет. Ничего не изменится, если я в интервью скажу, считаю я это правильным или неправильным», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

В настоящее время допустимый возраст выхода во взрослые соревнования в фигурном катании — 15 лет.