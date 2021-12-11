Липински нашла положительный момент в поражении Чена на этапе Гран-при в США
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Олимпийская чемпионка из США Тара Липински нашла положительный момент в том, что её соотечественник Нэйтан Чен проиграл один из этапов Гран-при.
Чен стал третьим на Skate America, допустив несколько ошибок в прыжках. Через неделю американец выиграл Skate Canada.
«Наличие хотя бы одного неудачного старта за четыре года никак не должно на него повлиять и не должно вызывать тревогу. Поражение может стать положительным моментом для Чена. Теперь он не пойдёт на Олимпиаду под давлением продолжительной серии побед. Однако уже на Skate Canada он позаботился о том, чтобы все знали, что не о чем беспокоиться», — приводит слова Липински Yahoo Sports.
Чен — бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира.
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