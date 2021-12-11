Американские эксперты восхитились российской фигуристкой Валиевой

Бывшие американские фигуристы, ныне аналитики телеканала NBC Sports Тара Липински и Джонни Вейр восхитились российской фигуристкой-одиночницей Камилой Валиевой.
«Я не думаю, что за всю свою жизнь, как поклонник фигурного катания и как спортсмен, я видел фигуристку, настолько одаренную, как Камила Валиева», — сказал Вейр, слова которого приводит Yahoo.
«Ментально она тверда как гвоздь», — добавила Тара Липински.
Американские эксперты также отметили жесткую конкуренцию в российском женском одиночном катании, где борьбу за три олимпийские путевки ведут семь спортсменок.
Напомним, 15-летней Камиле Валиевой принадлежит лучший результат сезона — 272,21 балла. На недавнем этапе Гран-при в Сочи Валиева обновила три мировых рекорда, увеличив свой лучший результат сезона на семь баллов.
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