Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Американские эксперты восхитились российской фигуристкой Валиевой

Американские эксперты восхитились российской фигуристкой Валиевой
Комментарии

Бывшие американские фигуристы, ныне аналитики телеканала NBC Sports Тара Липински и Джонни Вейр восхитились российской фигуристкой-одиночницей Камилой Валиевой.

«Я не думаю, что за всю свою жизнь, как поклонник фигурного катания и как спортсмен, я видел фигуристку, настолько одаренную, как Камила Валиева», — сказал Вейр, слова которого приводит Yahoo.

«Ментально она тверда как гвоздь», — добавила Тара Липински.

Американские эксперты также отметили жесткую конкуренцию в российском женском одиночном катании, где борьбу за три олимпийские путевки ведут семь спортсменок.

Напомним, 15-летней Камиле Валиевой принадлежит лучший результат сезона — 272,21 балла. На недавнем этапе Гран-при в Сочи Валиева обновила три мировых рекорда, увеличив свой лучший результат сезона на семь баллов.

Валиева и Туктамышева ушли в отрыв в «Гонке за Пекин». Трусова далека от Олимпиады Валиева и Туктамышева ушли в отрыв в «Гонке за Пекин». Трусова далека от Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021