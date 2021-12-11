Мессинг стал победителем «челленджера» в Загребе, Мозалёв — второй

В Загребе (Хорватия) завершилась произвольная программа у мужчин на «челленджере». Лучший результат показал россиянин Андрей Мозалёв, набравший 171,44 балла. Второй результат у Джиими Ма из США (170,13). Тройку лучших замкнул Морис Квителашвили, представляющий Грузию (168,08).

По сумме двух программ победу одержал канадец Киган Мессинг. Он удержался на первом месте после выигранной короткой программы. Суммарно Мессинг набрал 255,07 балла. Мозалёв стал вторым (252,15). Тройку лучших замкнул Ма (250,97).

Квителашвили завершил турнир на восьмом месте. Представитель Грузии суммарно набрал 226,61 балла.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Golden Spin. Загреб, Хорватия. Мужчины. Итоговые результаты

1. Киган Мессинг (Канада) — 255,07

2. Андрей Мозалёв (Россия) — 252,15

3. Джимми Ма (США) — 250,97.