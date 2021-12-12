«Мне очень неприятно». Загитова задумалась о закрытии аккаунта в «Инстаграме»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила, что задумывается над тем, чтобы закрыть свой аккаунт в «Инстаграме».

«Реклама и поддержка социальных проектов, которые мне нравятся — это часть моей работы. Многие говорят о любви и уважении ко мне, так вот я прошу уважать мой выбор и мое решение. Мне очень неприятно то, во что превратились комментарии под постами. Здесь территория моя и моих людей. Я задумалась о том, чтобы закрыть инстаграм».

Ранее подписчики раскритиковали Загитову за рекламный пост одного из проектов.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.