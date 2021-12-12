Дюамель назвала фигуристку, которая может обойти чисто исполнившую программы Валиеву

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель ответила, кто может победить россиянку Камилу Валиеву, если та чисто исполнит свои прокаты.

«Может, Трусова, если она выполнит пять квадов. Мы видели, как на открытых прокатах Трусова попробовала пять четверных и приземлила четыре из них. Если она делает пять четверных, никто не сможет обыграть Трусову. Но мы ещё не видели, чтобы она делала это на соревнованиях, в то время как Камила выполнила четверные и тройной аксель на Skate Canada и Rostelecom Cup.

Если Трусова сможет вернуть себе здоровье, будет сильной и сделает четыре-пять четверных в произвольной программе, по простой математике, она наберёт больше баллов, потому что баллы есть баллы. Мне нравится её произвольная программа, я думаю, ей подходит персонаж и музыка Круэллы. Мне нравится её энергия, боевой дух и решимость. Я не знаю её лично, но чувствую, очень её поддерживаю, потому что мне импонирует такой сильный и динамичный стиль катания», — приводит слова Дюамель Спорт Бизнес Online.

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