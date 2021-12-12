Дюамель: уверена, не только я не нахожу произвольную программу Валиевой вдохновляющей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель оценила программы россиянки Камилы Валиевой в олимпийском сезоне.
«Камила — особенная фигуристка, и если она хорошо катается, она одна на вершине мира. У неё прекрасное, плавное, быстрое катание, лёгкие прыжки. Она делает четверные прыжки и тройной аксель – полный комплект. Я не нахожу её произвольную программу вдохновляющей, и не уверена, что только я это чувствую, но её короткая мне нравится больше. Хотелось бы, чтобы её произвольная программа была более эмоционально вдохновляющей, но, конечно, когда она делает упор на четверные и тройной аксель, это трудно показать, я понимаю. Думаю, она сейчас лучшая», — приводит слова Дюамель Спорт Бизнес Online.
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