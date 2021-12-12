«Я не делала ЭКО, аборт, у меня не ковид». Тотьмянина — о причинах госпитализации

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина отреагировала на предположения подписчиков о причинах её недавней госпитализации.

Татьяна выступает в телешоу «Ледниковый период» в паре с актёром Иваном Колесниковым.

«Хочется остановить поток сознания некоторых людей. Я не делала ЭКО, аборт, у меня не ковид… Госпиталь Фомина — многопрофильный центр. И у меня есть многолетняя проблема с почками. Так вот, это были они, почки!

И да, пока у меня есть возможность очнуться от наркоза и вернуться на работу, я буду это делать раз за разом! Лёд — это место, где я действительно счастлива, где уходит боль. Спасибо всем, кто поддерживал и желал скорейшего выздоровления!

P.S. Это фото очень точно передаёт моё отношение к работе!» — написала Тотьмянина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тотьмяниной в «Инстаграме».