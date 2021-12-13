Номер «Кай и Герда» Медведевой и Милохина в «Ледниковом периоде». Видео

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер, певец и блогер Даня Милохин в очередном выпуске телевизионного проекта «Ледниковый период» показали номер «Кай и Герда». Участники катались в образах героев сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева» под композицию Interstellar (Epic Orchestral) в исполнении Mathias Fritsche.

В концовке номера Евгения долго забиралась на плечи Дани для исполнения поддержки, а затем Милохин сначала уронил розу, а затем уже проиянул её партнёрше. Однако даже минимальные ошибки не укрылись от строгого взгляда жюри и вместо «шестёрок» любимцы публики получили от всех судей оценки 5,9.

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