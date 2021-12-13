«Не теряйте». Евгения Медведева обновила фото профиля в «Инстаграме»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева обновила фото профиля на своей странице в «Инстаграме».
«Новое фото профиля. Не теряйте», — подписала она соответствующее изображение.
Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/
Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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