«Не теряйте». Евгения Медведева обновила фото профиля в «Инстаграме»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева обновила фото профиля на своей странице в «Инстаграме».

«Новое фото профиля. Не теряйте», — подписала она соответствующее изображение.

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/

Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!