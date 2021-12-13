Ягудин отреагировал на титул Ферстаппена в Ф-1. Макс обогнал Хэмилтона на последнем круге

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на победу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в чемпионате Формулы-1. Ферстаппен завоевал титул благодаря тому, что обогнал Льюиса Хэмилтона («Мерседес») на последнем круге последнего Гран-при сезона-2021, который проходил в Абу-Даби.

Ягудин дал понять в «сториз» своего «инстаграма», что рад победе Ферстаппена.

Фото: «инстаграм» алексея ягудина

Напомним, Хэмилтон выиграл старт Гран-при Абу-Даби и смог оторваться от Макса Ферстаппена на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Макс опередил Льюиса и за счёт этого завоевал титул.