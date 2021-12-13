Татьяна Волосожар объявила, что не покинет «Ледниковый период», несмотря на тяжёлую травму

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар заявила, что продолжит выступления в телепроекте «Ледниковый период», несмотря на тяжёлую травму. Ранее Волосожар, выступающая в паре с актёром Артёмом Федотовым, рассказала, что у неё диагностировали разрыв мениска и ей может потребоваться операция.

«Тот неловкий момент, когда сотни людей написали тебе слова поддержки и просили позаботиться в первую очередь о здоровье, а ты, кажется, решила идти до конца… Спасибо нашим наставникам Илье Авербуху и Елене Станиславовне Масленниковой, которые до ночи были с нами на льду и старательно подбирали элементы, в которых мне не нужно будет сгибать ногу.

Я совру, если скажу, что это не больно, но с обезболивающими — терпимо. Я чувствую, что мне надо дойти до конца. Не могу и не хочу сейчас подводить ни себя, ни проект. Я хочу сделать всё, что от меня зависит. И, надеюсь, вы поддержите нас и это моё решение», — написала Татьяна на своей странице в «Инстаграме».

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