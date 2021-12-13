«Это будет чемпионат России». Москович — о соревнованиях фигуристок на Олимпиаде-2022

Канадский фигурист Дилан Москович выразил уверенность, что россиянки займут весь подиум в одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Это будет чемпионат России. Победит Валиева. Российские фигуристки все особенные, но даже среди них Валиева выделяется. Я согласен, что серебро достанется Щербаковой. Она действующая чемпионка мира. Она очень хорошо подготовлена, у неё мощный арсенал элементов, четверных прыжков. Она показала свою стабильность. В этом сезоне она идёт второй по оценкам. Не думаю, что по её кандидатуре должны быть споры.

Считаю, что третьей станет Туктамышева. Но впереди чемпионат России, там призовые места могут занять и другие девушки. Мы просто скажем, что весь пьедестал на Олимпиаде будет российским», — сказал Москович в эфире CBC Sports.

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