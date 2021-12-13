Канадские эксперты предположили, что Синицина и Кацапалов останутся без медалей Игр-2022

Канадский хореограф Эшер Хилл и фигурист Дилан Москович в эфире CBC Sports предположили, как будет выглядеть тройка призёров соревнований танцевальных пар на Олимпиаде в Пекине. Они не включили в число медалистов россиян Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.
«Первое место будет у Пападакис и Сизерона. Они неприкасаемые. Сместить их не получится, просто наслаждайтесь их кругом почёта. Второе место отдам Хуббелл и Донохью. Мне нравится их ритм-танец под Джанет Джексон. Зак отличный танцор, я уже говорил об этом раньше. Мне также очень нравится их произвольный танец. Это одна из лучших их программ в карьере. Они выбрали идеальное время, чтобы показать её. Предполагаю, это их последний сезон и последняя Олимпиада.
Третье место отдам канадцам Джиллс и Пуарье. Они набрали отличный ход после своего прорыва на чемпионате мира. Они продолжают прибавлять. Это уникальная пара, они отличаются от всех соперников», — сказал Хилл.
«Нужно прояснить ситуацию с Синициной и Кацалаповым. Они действующие чемпионы мира. Они стабильно высоко. Эта пара, которая оказывает серьёзное сопротивление Пападакис и Сизерону. Но это наш прогноз по призёрам, нам он нравится. Мы считаем, что такие результаты будут справедливыми, если все будут кататься чисто. Это наше мнение», — заявил Москович.
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