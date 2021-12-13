Олимпийский чемпион Соловьёв высказался о предложении повысить возрастной ценз

Российский фигурист, чемпион Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Соловьёв высказался по поводу предложения повысить возрастной ценз в фигурном катании. За повышение ценза с 15 до 17 лет выступила федерация фигурного катания Норвегии.
В России предложение восприняли негативно. Если бы эти правила действовали сейчас, то принять участие в Олимпиаде в Пекине (Китай) не смогла бы россиянка Камила Валиева, которая считается фаворитом соревнований.
«Кто заинтересован в повышении? Страны, у которых нет сильных спортсменов, как у России. Следовательно, такое возможно, если страны объединятся и скажут: «Нам надоело, что русские постоянно всё увозят, мы тоже хотим в празднике поучаствовать». После 18 лет побеждать сложнее», — цитирует Соловьёва «Спорт-экспресс».
- 13 декабря 2021
-
14:16
-
13:33
-
12:23
-
11:23
-
11:09
-
10:23
-
08:51
-
08:39
-
07:52
-
07:31
-
01:01
-
00:14
- 12 декабря 2021
-
21:45
-
11:42
-
11:20
-
02:09
- 11 декабря 2021
-
18:49
-
14:41
-
14:00
-
11:49
-
11:25
-
08:26
-
07:55
-
07:10
-
00:58
- 10 декабря 2021
-
22:34
-
21:25
-
21:00
-
18:59
-
17:08
-
16:03
-
13:05
-
13:02
-
12:57
-
11:19