Олимпийский чемпион Соловьёв высказался о предложении повысить возрастной ценз

Российский фигурист, чемпион Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Соловьёв высказался по поводу предложения повысить возрастной ценз в фигурном катании. За повышение ценза с 15 до 17 лет выступила федерация фигурного катания Норвегии.



В России предложение восприняли негативно. Если бы эти правила действовали сейчас, то принять участие в Олимпиаде в Пекине (Китай) не смогла бы россиянка Камила Валиева, которая считается фаворитом соревнований.



«Кто заинтересован в повышении? Страны, у которых нет сильных спортсменов, как у России. Следовательно, такое возможно, если страны объединятся и скажут: «Нам надоело, что русские постоянно всё увозят, мы тоже хотим в празднике поучаствовать». После 18 лет побеждать сложнее», — цитирует Соловьёва «Спорт-экспресс».

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