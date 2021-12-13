Канадский фигурист: Россия выиграет командный турнир на Олимпиаде-2022

Канадский фигурист Дилан Москович и хореограф Эшер Хилл в эфире CBC Sports поделились ожиданиями от командного турнира, который пройдёт на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Командный турнир выиграет Россия. Как с точки зрения географии Россия занимает самую большую территорию, так и здесь россияне займут больше всего мест на подиуме. Это мощная сила, не думаю, что их кто-то обойдёт», — сказал Москович.



«Мужчины могут быть их слабым местом, но когда у вас есть женщины, танцевальные и спортивные пары, то у вас всё будет нормально. На втором месте будет сборная США. У них есть Нэйтан Чен, есть сильные танцоры. Соревнования женщин и спортивных пар могут стать определённым фактором в распределении медалей, но главное — у них есть Нэйтан. Мы считаем, что третье место займёт Япония», — заявил Хилл.

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