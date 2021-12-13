Канадский фигурист: Россия выиграет командный турнир на Олимпиаде-2022

Канадский фигурист Дилан Москович и хореограф Эшер Хилл в эфире CBC Sports поделились ожиданиями от командного турнира, который пройдёт на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Командный турнир выиграет Россия. Как с точки зрения географии Россия занимает самую большую территорию, так и здесь россияне займут больше всего мест на подиуме. Это мощная сила, не думаю, что их кто-то обойдёт», — сказал Москович.
«Мужчины могут быть их слабым местом, но когда у вас есть женщины, танцевальные и спортивные пары, то у вас всё будет нормально. На втором месте будет сборная США. У них есть Нэйтан Чен, есть сильные танцоры. Соревнования женщин и спортивных пар могут стать определённым фактором в распределении медалей, но главное — у них есть Нэйтан. Мы считаем, что третье место займёт Япония», — заявил Хилл.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 декабря 2021
-
15:16
-
14:59
-
14:16
-
13:33
-
12:23
-
11:23
-
11:09
-
10:23
-
08:51
-
08:39
-
07:52
-
07:31
-
01:01
-
00:14
- 12 декабря 2021
-
21:45
-
11:42
-
11:20
-
02:09
- 11 декабря 2021
-
18:49
-
14:41
-
14:00
-
11:49
-
11:25
-
08:26
-
07:55
-
07:10
-
00:58
- 10 декабря 2021
-
22:34
-
21:25
-
21:00
-
18:59
-
17:08
-
16:03
-
13:05
-
13:02