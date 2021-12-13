Дмитрий Соловьёв: окончательное решение о карьере смогу объявить в новом году
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Российский фигурист, чемпион Олимпийских игр 2014 года Дмитрий Соловьёв заявил, что ещё не принял решение о дальнейшей карьере. Спортсмен напомнил, что он не объявлял о завершении карьеры.
«Я ещё не объявлял о завершении карьеры. Окончательное решение смогу озвучить уже в новом году. Будет так, как будет.
Партнёрша? Давайте больше никаких дополнительных вопросов! Бузова? Я же не хайпожор, я прежде всего профессионал. Мне написали несколько раз – вот, ты продвигаешь себя через Бузову, Бородину… Я просто делаю свою работу с той партнёршей, которая есть у меня на проекте», — цитирует Соловьёва «Спорт-экспресс».
Фигурист принимал участие в проекте «Ледниковый период» вместе с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной.
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