Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дмитрий Соловьёв: окончательное решение о карьере смогу объявить в новом году

Дмитрий Соловьёв: окончательное решение о карьере смогу объявить в новом году
Комментарии

Российский фигурист, чемпион Олимпийских игр 2014 года Дмитрий Соловьёв заявил, что ещё не принял решение о дальнейшей карьере. Спортсмен напомнил, что он не объявлял о завершении карьеры.

«Я ещё не объявлял о завершении карьеры. Окончательное решение смогу озвучить уже в новом году. Будет так, как будет.

Партнёрша? Давайте больше никаких дополнительных вопросов! Бузова? Я же не хайпожор, я прежде всего профессионал. Мне написали несколько раз – вот, ты продвигаешь себя через Бузову, Бородину… Я просто делаю свою работу с той партнёршей, которая есть у меня на проекте», — цитирует Соловьёва «Спорт-экспресс».

Фигурист принимал участие в проекте «Ледниковый период» вместе с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной.

Новость по теме
Олимпийский чемпион Соловьёв высказался о предложении повысить возрастной ценз
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021