Дмитрий Соловьёв: окончательное решение о карьере смогу объявить в новом году

Российский фигурист, чемпион Олимпийских игр 2014 года Дмитрий Соловьёв заявил, что ещё не принял решение о дальнейшей карьере. Спортсмен напомнил, что он не объявлял о завершении карьеры.

«Я ещё не объявлял о завершении карьеры. Окончательное решение смогу озвучить уже в новом году. Будет так, как будет.



Партнёрша? Давайте больше никаких дополнительных вопросов! Бузова? Я же не хайпожор, я прежде всего профессионал. Мне написали несколько раз – вот, ты продвигаешь себя через Бузову, Бородину… Я просто делаю свою работу с той партнёршей, которая есть у меня на проекте», — цитирует Соловьёва «Спорт-экспресс».



Фигурист принимал участие в проекте «Ледниковый период» вместе с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной.