Алёна Косторная не выступит на чемпионате России. Там разыграют путёвки на Олимпиаду
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Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная не примет участия в чемпионате России по причине травмы, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Подробности не сообщаются.
Чемпионат России — 2022 пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
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