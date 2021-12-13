«Для Алёны всё очень плохо». Жулин высказался о травме Косторной, которая пропустит ЧР

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин прокомментировал снятие чемпионки Европы Алёны Косторной с предолимпийского чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

«Очень жаль, что Алёне Косторной придётся пропустить чемпионат России из-за травмы. Скажется ли это на подготовке к Олимпиаде? Пока для Алёны всё очень плохо. Думаю, что какой-то дополнительный отбор и исключение в виде контрольных прокатов невозможны.

Не хочется связывать травмы подопечных Тутберидзе между собой и искать в этом какую-то тенденцию. Череда травм в «Хрустальном» — это, скорее, воля случая», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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