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Алёна Косторная не сможет тренироваться минимум 20 дней

Алёна Косторная не сможет тренироваться минимум 20 дней
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал снятие чемпионки Европы Алёны Косторной с предолимпийского чемпионата России из-за травмы. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

«Не скажу, что за травма. Мы не называем диагнозы спортсменок. Сроки восстановления? Алёне Косторной ограничили тренировочный процесс минимум на 20 дней — это рекомендация врачей», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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