Леонова: борьба на чемпионате России не станет менее интересной из-за отсутствия Косторной

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова прокомментировала снятие чемпионки Европы – 2020 Алёны Косторной с предолимпийского чемпионата России из-за травмы. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
«Травмы — это всегда плохо, всё зависит от степени тяжести. Будем надеяться, что Алёна быстро восстановится и вернётся на лёд. Не могу сказать, что из-за отсутствия Косторной борьба на чемпионате России станет менее интересной: нам есть за кем смотреть, интрига остаётся.
Интересно, как Алёна будет отбираться на дальнейшие соревнования. Обычно для спортсменов такого уровня, которые находятся в топе, устраивают дополнительные контрольные прокаты. Тренерский состав будет анализировать ситуацию, результаты прокатов на чемпионате России, смотреть, кому достанется третья путёвка на чемпионат Европы. Пока рано что-то говорить, у Алёны всё равно остаются какие-то шансы на Олимпийские игры.
Череда травм в «Хрустальном»? Фигурное катание достаточно травматичный спорт, травмы случаются у всех», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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