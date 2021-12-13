Стал известен характер травмы Алёны Косторной

Стал известен точный диагноз чемпионки Европы – 2020 россиянки Алёны Косторной. У фигуристки перелом правой кисти, сообщает фан-аккаунт Косторной в «Инстаграме». На восстановление потребуется от 6 до 8 недель.

Ранее ученица Этери Тутберидзе снялась с предолимпийского чемпионата России из-за травмы. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). Косторная была одной из главных претенденток на поездку в Китай.

Публикация доступна в «инстаграме» Kostornaiateam.

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