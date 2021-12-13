Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стал известен характер травмы Алёны Косторной

Стал известен характер травмы Алёны Косторной
Комментарии

Стал известен точный диагноз чемпионки Европы – 2020 россиянки Алёны Косторной. У фигуристки перелом правой кисти, сообщает фан-аккаунт Косторной в «Инстаграме». На восстановление потребуется от 6 до 8 недель.

Ранее ученица Этери Тутберидзе снялась с предолимпийского чемпионата России из-за травмы. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). Косторная была одной из главных претенденток на поездку в Китай.

Публикация доступна в «инстаграме» Kostornaiateam.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021