Алёна Косторная останется в спорте до Олимпийских игр — 2026

Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная останется в спорте на ещё один четырёхлетний цикл, сообщает фан-аккаунт фигуристки в «Инстаграме» со ссылкой на Косторную.

Ранее ученица Этери Тутберидзе снялась с предолимпийского чемпионата России из-за травмы. Алёна сломала правую кисть. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). Косторная была одной из главных претенденток на поездку в Китай.

18-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020, серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2018, 2019) призёр чемпионатов России.

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