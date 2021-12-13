«Это всё, поезд ушёл». Ирина Роднина отреагировала на травму Алёны Косторной

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала снятие чемпионки Европы – 2020 Алёны Косторной с предолимпийского чемпионата России из-за травмы. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).
«Это уже всё, поезд ушёл. Хорошая девочка как спортсменка, «симпотишная». Но что вы хотите? Я сожаления не выражаю никогда, потому что есть дурацкое выражение «спорт есть спорт», но оно есть и означает умение держать удар, проходить между травмами, персональную работу тренера со спортсменом и каждого в отдельности. Это особенность работы в спорте, хотим мы этого или не хотим. Я как спортсменка с любой тренировки могла уйти, не просто потеряв возможность выступать, а инвалидом. И как тренер я могла уйти с каждой тренировки без спортсменов, с которыми я работала много-много времени.
Я боюсь слова «талант», но у Косторной есть способности, она, как мне казалось, была к фигурному катанию расположена больше всех. И внешностью, и фигурой, и техникой. Она именно каталась, а не прыгала, и в её катании были потрясающие прыжки и вращения. Почему я говорю «было», потому что сейчас у неё травма. Я бы хотела всё это видеть у неё дальше, надеюсь, она восстановится. Мы всегда говорим, что возраст смешной, но мы сами загоняем наших спортсменок, когда говорим, что у них есть лишь одна возможность реализовать себя — заскочить на Олимпийские игры до 17 лет», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».
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