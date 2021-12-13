Стали известны страны-участницы командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список стран, которые примут участие в командном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
За медали в Пекине поборются коллективы из России, США, Канады, Японии, Китая, Италии, Германии, Грузии, Чехии и Украины. Данные страны входят в топ-10 мирового рейтинга ISU. Напомним, согласно регламенту командных соревнований, в команду входят шесть фигуристов: женщина, мужчина, пара, представляющая парное фигурное катание, и пара, представляющая танцы на льду. Действующими чемпионами мира являются россияне.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
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