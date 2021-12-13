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Авербух заявил, что Косторная не являлась основной претенденткой на Олимпиаду

Авербух заявил, что Косторная не являлась основной претенденткой на Олимпиаду
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал снятие чемпионки Европы Алёны Косторной с предолимпийского чемпионата России из-за травмы. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

«Хочется, конечно, посочувствовать Алёне и сказать ей слова поддержки. Это очень большое испытание для неё и её спортивной карьеры. К сожалению, никто из спортсменов от таких историй не застрахован. Чемпионат России — практически кульминация сезона.

Алёна ещё очень молода, и руки ей точно опускать не стоит. Она настоящее дарование, та, про которую говорят «талантливая». В этом году у неё были неплохие выступления, она показывала достойные результаты. Остаётся пожелать ей удачи и желания бороться», — приводит слова Авербуха «Спорт-экспресс».

Также специалист оценил возможность контрольных прокатов сборной России после чемпионата Европы.

«Никакой логики в контрольных прокатах в связи с этим я не вижу. У нас основные фавориты на попадание на Олимпиаду по итогам первой половины сезона объективно были Валиева, Щербакова, Трусова, Туктамышева. Алёна всё-таки в эту четвёрку не входила, судя по результатам на этапах Гран-при. О чём тут говорить?» — сказал Авербух.

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