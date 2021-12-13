«Увидимся на чемпионате России». Команда Тутберидзе показала видео с участием Косторной

В «инстаграме» команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе появился ролик, посвящённый грядущему чемпионату России, который пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

В ролике фигурируют все воспитанники Тутберидзе, претендующие на поездку в Китай. Примечательно, что в видео есть и Алёна Косторная. Ранее стало известно, что чемпионка Европы – 2020 пропустит ЧР из-за травмы. Как выяснилось позднее, Алёна сломала правую кисть.

Публикация доступна в «инстаграме» команды Тутберидзе.

«Увидимся на чемпионате России», — говорится в описании к видео.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!