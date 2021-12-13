«Увидимся на чемпионате России». Команда Тутберидзе показала видео с участием Косторной

В «инстаграме» команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе появился ролик, посвящённый грядущему чемпионату России, который пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).
В ролике фигурируют все воспитанники Тутберидзе, претендующие на поездку в Китай. Примечательно, что в видео есть и Алёна Косторная. Ранее стало известно, что чемпионка Европы – 2020 пропустит ЧР из-за травмы. Как выяснилось позднее, Алёна сломала правую кисть.
Публикация доступна в «инстаграме» команды Тутберидзе.
«Увидимся на чемпионате России», — говорится в описании к видео.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 декабря 2021
-
22:59
-
21:32
-
20:53
-
20:48
-
20:35
-
20:26
-
20:16
-
19:59
-
19:52
-
19:46
-
19:41
-
19:36
-
19:18
-
18:53
-
15:16
-
14:59
-
14:16
-
13:33
-
12:23
-
11:23
-
11:09
-
10:23
-
08:51
-
08:39
-
07:52
-
07:31
-
01:01
-
00:14
- 12 декабря 2021
-
21:45
-
11:42
-
11:20
-
02:09
- 11 декабря 2021
-
18:49
-
14:41
-
14:00