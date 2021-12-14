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Евгения Медведева отреагировала на травму Алёны Косторной перед чемпионатом России

Евгения Медведева отреагировала на травму Алёны Косторной перед чемпионатом России
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева отреагировала на снятие чемпионки Европы Алёны Косторной с предолимпийского чемпионата России из-за травмы. Алёна сломала правую кисть. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

«Алёнка, без лишних слов. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ты сильная, я уверена, что ты всё преодолеешь! Выздоравливай скорее и будь сильнее!» — написала Медведева в «сториз» своего «инстаграма».

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